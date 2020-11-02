شكرا لقرائتكم خبر عن «كيكى» يكشف عن مفاجأة مدوية بعد رحيله من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث كيكى سيتين، المدير الفنى السابق لفريق برشلونة الإسبانى، عن الفترة التي قضاها داخل البارسا، وطبيعة علاقته بالنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى.

وقال سيتين، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: النادى الذي كنت أشجعه أثناء الطفولة؟ كنت أشجع الفريق الذي يدعمه كل الأطفال.. ريال مدريد.

وأضاف: «ميسى؟ هناك نجوم ليس من السهل إدارتهم. من بينهم ليونيل. يجب أن نضع في اعتبارنا أيضًا أنه أفضل لاعب في كل العصور. ومن أنا كى أغيره؟ إذا كانوا قبلوه هناك لسنوات بهذا الوضع ولم يغيروه».

وتابع: «هناك جانب آخر غير متعلق باللاعب وهو أكثر تعقيدًا في مسألة إدارته. وهذا أمر متأصل في الكثير من الرياضيين كما رأينا في الفيلم الوثائقى لمايكل جوردان، حيث إنك ترى أشياء لا تتوقعها، ويجعلك ترى الأشياء التي يريدها فقط، كما أنه لا يتحدث كثيرًا».

وواصل: «لقد قال تاتا مارتينيو لميسى: أعلم أنه إذا اتصلت بالرئيس، يمكنك طردى في أي وقت، لكن لا تظهر لى هذا كل يوم؟.. لست بحاجة إلى أن يخبرنى أحد بما قاله مارتينو أو أي شخص آخر. لقد عشت ذلك. كانت لدى تجارب كافية لإجراء تقييم دقيق لهذا الصبى وللآخرين». وأكمل: «إيدير سارابيا؟ في اليوم الذي التقطته الكاميرات وهو يقول أشياء، أخبرته أننى لا أوافق على هذا الأمر، وفى اليوم التالى تحدثت مع القادة واعتذرت لهم. قالوا لى إنهم لا يهتمون إذا صرخ للفت انتباههم».

وأردف: «فترتى في برشلونة؟ لم أكن على طبيعتى. ولم أستطع أو أعرف أن أكون ذلك.. هذه الحقيقة»

واستطرد: «الخسارة 2-8 ضد بايرن ميونخ؟ لقد تعرضت لأضرار جسيمة، لقد دخلت في تاريخ برشلونة بهذه الهزيمة. أتحمل جزءا من الذنب في هذه النتيجة. يومًا ما سأكتب عن ذلك، لكنى اكتشفت أن قرار إقالتى اتخذ بالفعل قبل هذه المباراة».

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وأتم: «العودة إلى التدريب؟ أنا مرتاح في المنزل ومع البحر والأبقار، كما أننى تجاوزت فترة الحداد.