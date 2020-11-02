شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الزمالك يستقبل بعثة الرجاء فى مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة نادي الرجاء المغربي إلى مطار القاهرة استعدادا لمباراة الزمالك في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي .

وحرص اللواء علاء مقلد، عضو المجلس وباسم زيادة مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك، على استقبال بعثة فريق الرجاء والترحيب بالشقيق المغربي في مصر .

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بالمغرب بهدف مقابل لا شئ عن طريق أشرف بن شرقي.