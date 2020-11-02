شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 لاعبا من أياكس أمستردام بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة آر.تي.إل إن أياكس أمستردام سيفتقد جهود العديد من اللاعبين البارزين بعد إصابة 11 لاعبا بفيروس كورونا قبل يوم من مواجهة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ميتيلاند الدنمركي غدا الثلاثاء.

وسافر أياكس إلى الدنمرك اليوم بتشكيلة من 17 لاعبا فقط طبقا لقائمة أعلنها النادي على موقعه على الانترنت.

ولم يكشف النادي الهولندي عن أسماء المصابين.

وكان من المتوقع أن يشارك القائد دوسان تاديتش والحارس أندريه أونانا وثنائي الوسط دافي كلاسن وريان جرافنبيرش في المباراة ضمن المجموعة الرابعة قبل استبعادهم من التشكيلة.

كما تم استبعاد الحارس الاحتياطي مارتن ستكلينبرج ليسافر حارس واحد فقط مع الفريق هو كيل شيربن.

ويحتل أياكس المركز الثالث في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال بنقطة واحدة من مباراتين متأخرا بخمس نقاط عن ليفربول المتصدر وبثلاث عن أتلانتا. ويتذيل ميتيلاند الترتيب بعد أن خسر أول مباراتين.

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