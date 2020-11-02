شكرا لقرائتكم طارق يحيى: أوباما سيغيب عن مباراة الزمالك والرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن الروح المعنوية لدي لاعبي الأبيض عالية جدًا، والجميع يريد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا موضحا:" لاعبو الزمالك لا يحتاجوا إلى أحاديث، وقمت بزيارتهم أكثر من مرة، وفي غرفة الملابس لا صوت يعلو فوق مباراة الرجاء".

أضاف يحيى في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك: "كانت هناك جلسة من مرتضى منصور مع اللاعبين اليوم، استمرت قرابة الساعة من أجل تحفيزهم وفي الأغلب سيغيب أوباما عن مباراة الرجاء، لأنه شعر اليوم ببعض الآلام في الركبة".

أكد نجم الزمالك السابق أن الفريق استفاد من تأجيل لقاء الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لتقام في الرابع من نوفمبر الجاري عاد بالفائدة على الفريق الأبيض.

وأوضح :" رب ضارة نافعة، الفريق استفاد من تأجيل اللقاء في عودة اللاعبين المصابين أمثال محمود علاء وحازم إمام ومحمود الونش والزمالك هو الأفضل في الفترة الحالية وقادر على تحقيق الفوز في لقاء الأربعاء والتأهل للمباراة النهائية.

وكان الزمالك قد تفوق الرجاء بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وتأهل الاهلى إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا، وينتظر الفائز بين الزمالك والرجاء، لمواجهته يوم 27 نوفمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.