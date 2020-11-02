شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يحذر من الأخبار المغلوطة بشأن الصفقات في ميركاتو الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادى الإسماعيلى، أنه تلاحظ فى الفتره الأخيرة انتشار العديد من الأخبار الغير صحيحة والتى تخص الإسماعيلى على بعض المواقع والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بالتعاقدات واخبار متعلقه بطلبات للجهاز الفني ومشكلات، وشدد وحيد على أن تلك الأخبار مغلوطة وغير صحيحة وطالب وحيد جماهير النادى فى كل مكان بعدم الإنسياق خلف تلك الاخبار المغلوطة ، مضيفآ أن أى اخبار تخص النادى يتم نشرها عبر الموقع الرسمى والصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلي .

وأكد أن لجنة التعاقدات تبذل أقصي جهد لاتمام صفقات تليق بالنادي وتلبي طموحات جماهيره وسيتم الإعلان فورا عن باق الصفقات فور إنهائها، وطلب وحيد من وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والتأكد من مصادر الأخبار التى تنتشر خاصة فى الفترة الحالية.