شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولى لليد يعلن اختيار أمريكا للمشاركة فى مونديال "مصر 2021" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في بطولة العالم لكرة اليد للرجال، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، حيث جاء قرار الاتحاد الدولي بترشيح المنتخب الأمريكي بناء على طلب من اتحاد أمريكا الشمالية، بعد تعذر إقامة الدورة الخاصة بترشيح منتخب من قارة أمريكا الشمالية، بسبب فيروس كورونا، وكانت الدورة ستقام بمشاركة منتخبات كندا وجرينلاند وبورتوريكو والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر الجاري ، ومن المقرر أن يدخل المنتخب الأمريكي ضمن المجموعة E في بطولة العالم، والتي تضم منتخبات: النرويج والنمسا وفرنسا.

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى الإجراءات الاحترازية للصحفيين والإعلاميين خلال النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، ضمن خطته المطولة للوقاية من فيروس كورونا خلال البطولة وذكر الموقع الرسمي للبطولة إجراءات الاتحاد الدولي كالتالى :

كل من يشترك في تغطية البطولة، ومؤسساتهم والعاملين فيها، يجب أن يلتزموا بالقوانين المحلية وكذلك الإجراءات الخاصة بخطة الوقاية من فيروس كورونا.

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هذا يتضمن الخضوع لتحليل PCR كل 72 ساعة، وارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافة مناسبة من الجميع، والغسيل المستمر للأيدي، وكذلك، يجب أن يلتزم كل المختصين بالبث بكل المتطلبات المحلية خلال عملهم، مثل استعمال الزجاج الفاصل Plexiglass بين أماكن التشغيل.

كل من يعمل في صالة المباراة، سيتم إعلامه بكل المتطلبات والممنوعات بوقت كافٍ قبل بداية عمله، وسيعمل الفريق الطبي الخاص بالصالة على التأكد من احترام كل الإجراءات.

بشكل عام، سيتم تقليل مندوبي الإعلام والشركات المختصة بالبث إلى الحد الأدنى بالنظر لسعة كل صالة، وسيتم توفير خدمات طبية لمندوبي الإعلام في الصالات.

وسيتم تحديد عدد المسموح لهم بالتواجد للعمل في الصالات بناء على القانون المصري، ومساحات العمل المتاحة بالنظر للإجراءات الصحية المتبعة، وعدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في كل منطقة من الملعب بحسب البند 9.3 من الخطة.