شكرا لقرائتكم شاهد.. ناصر ماهر يودع سموحة بعبارات مؤثرة قبل العودة إلى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع ناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى، نادى سموحة بعبارات مؤثرة عقب انتهاء إعارته إلى الفريق السكندرى ليعود إلى القلعة الحمراء من جديد، وكتب ناصر عبر حسابه الشخصى على انستجرام: الحمد لله والشكر لله رب العالمين، شرف ليا اني كنت متواجد في نادي سموحة الكبير، شكرآ المهندس فرج عامر علي دعمك الدائم و ثقتك الكبيرة وإختياري أفضل لاعب هذا الموسم، شكرآ كابتن حسام حسن، شكرًا كابتن حمادة صدقي، شكرآ كابتن أحمد سامي شكرآ الجهاز الطبي والإداري والعاملين بنادي سموحة الكبير.

أضاف: شرف ليا إني كنت متواجد مع لاعبين كبار و محترمين انتو تستاهلو كل خير بشكركم ع الفتره دي وبتمني لكم التوفيق فيما هو قادم بجد هتوحشوني جدا. شكرآ لكم ع كل شئ .



ناصر ماهر

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أعلن ناصر ماهر لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والمعار لفريق سموحة السكندري، عودته الى القلعة الحمراء من جديد بعد انتهاء فترة اعارته بنهاية الموسم الحالي، وقال ناصر ماهر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2، إن إدارة النادي ممثلة في سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التسويق تواصلا مع أحمد يحيي وكيلي للتأكيد على عودتي للقلعة الحمراء من جديد هلال الفترة المقبلة.

أضاف ناصر، أنه تلقى أنباء عن رغبة موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول في استعادتي من جديد لصفوف القلعة الحمراء وهو أمر يسعدني بالطبع وأتمنى أن أواصل رحلتي مع القلعة الحمراء.

وقدم ناصر ماهر التهنئة للنادى الأهلي وزملائه من اللاعبين على الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز واصفاً التتويج بأنه عن استحقاق وجدارة.

وواصل لاعب الأهلى، أن أخر مبارياته مع سموحة التي شارك فيها ضد نادي مصر وأنه بات جاهزا للمشاركة في تدريبات الأهلي وفق الرؤية والموعد الذي ستحدده إدارة القلعة الحمراء.