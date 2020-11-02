شكرا لقرائتكم الأهلي: كهربا لم يعتذر لـ محمد فضل.. وبيان اتحاد الكرة غير حقيقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصدر في النادي الأهلي أن البيان الذي أصدره اتحاد الكرة قبل قليل بشأن أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لم يذكر الحقيقة تماماً بشأن الأزمة أو تفاصيل الصلح الذي تم في اتحاد الكرة اليوم ،الأثنين، ، موضحاً البيان كان مُخالف تماماً لما حدث اليوم لذا قامت صفحة الإتحاد على فيس بوك بإزالة البيان بعد دقائق قليلة من نشره.

وأكد المصدر أن كهربا لم يعتذر لكهربا بقدر ما شرح وجهة نظره بشأن الأزمة التي حدثت بينه وبين فضل خلال مراسم تتويج الأهلي بلقب الدوري أمس الأول ، السبت، وشدد على أن بيان إتحاد الكرة إنحاز لمحمد فضل بشكل واضح ولم يقل الحقيقة لذا تمت إزالته من الصفحة بعد نشره بدقائق.

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وكان الاتحاد قد قال عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" في البيان الذي تمت إزالته لاحقاً : حضر محمود عبد المنعم (كهربا) مساء اليوم إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لمقابلة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد حيث أبدى اللاعب اعتذاره عما بدر منه أثناء مراسم تسليم درع الدوري تجاه عضو اللجنة الخماسية، وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى هذا التصرف الذي لا يعبر عن مدى تقديره لفضل كأخ أكبر له.

من جهته تفهم محمد فضل موقف اللاعب وتقديره لشجاعة اللاعب في الاعتراف بالخطأ ما ينم عن معدن اللاعب الطيب وحرصه على الحفاظ على مبادئ وقيم الرياضة في إعلاء الروح الرياضية واحترام الكبير، وتمنى محمد فضل للاعب التوفيق خلال المرحلة المقبلة وحثه على التركيز داخل المستطيل الأخضر لصالح ناديه الأهلي ومنتخب بلاده.

كما أثنى عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على الجو الأسري الذي ميز اللقاء، فيما حرص الكابتن محمد بركات مدير المنتخب على حضور اللقاء والاطمئنان على انتهاء الأزمة والاطمئنان بدوره على اللاعب.