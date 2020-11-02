شكرا لقرائتكم مران الزمالك.. مشاركة علاء والونش وجمعة أبرز مشاهد استعداد الأبيض لموقعة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك الثلاثي عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي بعد غد في العودة للدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، وجاءت مشاركة الثلاثي في التدريبات دون شكوى من أي الام لتعيد الهدوء للجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق .

فيما تأكد غياب يوسف أوباما مهاجم الزمالك عن مباراة الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وجاء ذلك بعد نصيحة طبية بعدم الدفع باللاعب في التشكيل الأساسي نظرًا لعدم اكتمال شفائه بنسبة 100%، وكشف مصدر داخل الزمالك عن أن أوباما يعاني من إصابة في الركبة وهو ما يجعل مشاركته في المباراة صعبة، وسيخضع اللاعب لأشعة جديدة غدًا لتحديد موعد عودته للتدريبات وإمكانية مشاركته في المباراة النهائية للبطولة في حالة تأهل الزمالك.

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كما استقر مسئولو نادي الزمالك علي سفر محمود حمدى الونش مدافع الفريق إلى ألمانيا عقب انتهاء دوري أبطال أفريقيا، للخضوع لفحوصات طبية عقب تعرضه لإصابة في الركبة في مباراة الإسماعيلي في ختام الدوري، وكانت إدارة الكرة بالزمالك قد استقرت علي سفر اللاعب الي المانيا خلال الفترة الحالية ولكن تم تأجيل السفر الي بعد البطولة.

وجاء سبب تأجيل السفر هو تحسن الحالة الصحية للاعب عقب خضوعه لجلسات تأهيل وعلاج طبيعي مكثفة منذ تعرضه للإصابة، واصبح قادرا علي المشاركة في مباراة العودة امام الرجاء المقرر لها بعد غدا في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر ان ينهي اللاعب مشاركته مع الزمالك في البطولة علي أن يتوجه بعدها مباشرة لألمانيا للخضوع لفحوصات طبية مع إمكانية خضوعه لجراحة.