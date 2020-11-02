ألابا يشعر بـ"الاساءة والخيبة" بعد قرار بايرن سحب عرض لتمديد عقده

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برلين: أقر الظهير الدولي النمسوي دافيد ألابا الإثنين أنه يشعر بـ"الاساءة والخيبة" بعدما علم بأن بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وأوروبا قرر سحب العرض المقدم له من أجل تمديد عقده بعد أشهر طويلة من المفاوضات الشاقة بشأن صفقة جديدة تربطه بالنادي البافاري.

وقال ألابا في مؤتمر صحافي لبايرن عشية لقاء سالزبورغ النمسوي في دوري أبطال أوروبا "لقد تفاجأت. علمت بالأمر من وسائل الإعلام. من الواضح أن الوضع كان غريبا".

وأفاد رئيس بايرن هربرت هانير التلفزيون الألماني الأحد بأن وكيل أعمال ألابا، بيني زاهافي، وجد بأن العرض الأخير المقدم من النادي البافاري من أجل تجديد عقد موكلة "غير مرض"، ولهذا السبب "قرر النادي أن يسحب العرض عن الطاولة، ما يعني أنه لم يعد هناك أي عرض".

وجدد ألابا الذي ينتهي عقده الحالي مع بايرن في حزيران/يونيو 2021، الإثنين التزامه بالدفاع عن ألوان النادي البافاري، مؤكدا بأنه لم يجر أي مفاوضات مع أندية أخرى.

وقال في هذا الصدد "أنا لاعب يحب حقا اللعب لصالح بايرن ميونيخ. ما زلت سعيدا جدا بأن أكون جزءا من هذا الفريق".

وتتحدث التقارير الإعلامية عن أن الظهير الدولي النمسوي البالغ 28 عاما يسعى الى تمديد عقده مقابل أكثر من 20 مليون يورو سنويا، لكي يصبح على المسافة ذاتها من اللاعبين الأعلى دخلا في الفريق.

ووصف الرئيس الفخري لبايرن أولي هونيس وكيل أعمال ألابا بأنه "كسمكة بيرانا متعطشة للمال" وسط مفاوضات عسيرة بين الطرفين.

لكن ألابا الذي تبلغ قيمة عقده الحالي نحو 10 ملايين يورو سنويا، يشكك في الأرقام التي يتم التداول فيها، معربا عن "ألم وخيبة أمل" لأن أحدا في النادي "لم ينف هذه المزاعم".

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وفي تصريح له أواخر الشهر الماضي، حث مدرب بايرن هانزي فليك المدافع النمسوي على التوقف عن المماطلة في تمديد عقده، وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولعب ألابا دورا أساسيا في قيادة بايرن الموسم الماضي الى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا ثم الفوز بالكأس السوبر الأوروبية والكأس السوبر المحلية بداية الموسم الحالي.

وأكد فليك أن الخوض في محادثات التمديد لم تؤثر على لعب النمسوي الذي "يقوم بعمله بشكل جيد ولا يوجد أي فرق عما كان يقدمه في الموسم الماضي".

وقال فليك "ما زلت آمل أن يوقع مع بايرن لأنه يعرف وضعه الحالي في ميونيخ. هناك الكثير من المرح عندما تلعب للفريق، لدينا جو مميز".

وأضاف "نحن نلعب كرة قدم ناجحة والنادي هو واحد من أفضل الأندية في العالم. الظروف رائعة لأي لاعب، أنا متأكد من أنه سيفكر مرتين في ذلك (...) علينا أن نتقبل أي قرار لكني آمل أن يبقى".

وسبق لبايرن ان خسر لاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا لصالح ليفربول الإنكليزي.

وتم ربط اسم ألابا بالانتقال إلى احد قطبي مدينة مانشستر، يونايتد وسيتي.