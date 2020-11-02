بطولة الامارات: بني ياس لمواصلة بدايته المذهلة

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دبي: يطمح بني ياس الى مواصلة بدايته المذهلة وتحقيق فوزه الرابع تواليا عندما يستضيف الجزيرة الثلاثاء في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وحقق بني ياس الذي لم يسبق له التتويج بلقب الدوري، بداية مميزة هي الأقوى في تاريخه بتحقيقه لثلاثة انتصارات متتالية جعلته على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن الشارقة حامل اللقب.

كما قدم بني ياس عروضا هجومية قوية وسجل 12 هدفا في ثلاث مباريات، بفضل تألق الثنائي الارجنتيني غاستون سواريس ونيكولاس خمينيس والبرازيلي جواو بيدرو.

وستكون مباراة الجزيرة السادس برصيد خمس نقاط اختبارا جديا لمدى قدرة بني ياس في الذهاب بعيدا، خصوصا انه لم يهزم ضيفه سوى مرتين من اصل 23 مباراة أقيمت بينهما منذ 2001.

واعترف مدرب بني ياس الروماني دانيال ياسيلا بصعوبة المهمة "امام فريق كبير ويملك لاعبين جيدين يصنعون الفارق".

وأضاف "نحن امام اختبار جديد، سنواجه احد اقوى فرق الدوري ويجب ان نكون في افضل احوالنا للفوز عليه".

وابدى المدرب الروماني سعادته بما حققه فريقه من ارقام قياسية خاصة مع بداية الموسم، بعدما سجل أربعة اهداف في شوط واحد خلال مباراته الأخيرة امام خورفكان(5-صفر) لأول مرة في مسيرته بالبطولة.

وقال ياسيلا الذي حل في الصيف بديلا للالماني وينفريد شايفر "الارقام وجدت لكي تحطم، وانا فخور بهذه الارقام ونسعى لمواصلة النتائج الايجابية".

من جهته، طالب مدرب الجزيرة الهولندي مارسيل كايزر الذي يفتقد الى خدمات صانع العابه عمر عبد الرحمن للاصابة، لاعبيه بالتركيز "امام فريق يمتلك قوة هجومية كبيرة ونجح في الفوز بمبارياته الثلاث ويتصدر الترتيب".

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ويخوض الشارقة الثاني الثلاثاء ايضا اختبارا لا يقل صعوبة امام ضيفه الظفرة الثالث برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل والذي حقق بدورة افضل بداية في تاريخه.

واكد مدرب الظفرة الصربي الكسندر فيسيلوفيتش ان "النتائج الإيجابية التي حققناها حتى الان تمنحنا طاقة إيجابية لمواجهة الشارقة التي ندخلها ونحن في كامل حظوظنا للفوز".

ويسير الشارقة في الطريق الصحيح للاحتفاظ بلقبه بعدما فاز في مبارياته الثلاث، بينها تخطي فريقين منافسين هما الوحدة والعين.

واعترف مدافعه سالم سلطان ان مباراة الظفرة "مختلفة عن اللقاءات السابقة لانها امام فريق عنيد معروف بقوة دفاعه وحقق هذا الموسم نتائج جيدة"، مؤكدا ان "اصرارنا اقوى لمواصلة سلسلة الانتصارات والخروج بالفوز الرابع".

ويأمل النصر الرابع (7 نقاط) ان يستفيد من خوض المتصدرين لاختبارات قوية لتحسين موقعه، ولاسيما انه يخوض مباراة سهلة امام ضيفه عجمان الحادي عشر بنقطة واحدة.

من جهته، يتطلع العين الثامن الى استعادة لغة الانتصارات بعد تعادل امام شباب الاهلي وخسارة امام الشارقة عندما يحل ضيفا على الفجيرة الثالث عشر قبل الأخير.

وتختتم المرحلة الاربعاء بثلاث مباريات تجمع شباب الأهلي مع حتا، وخورفكان مع الوحدة، والاتحاد كلباء مع الوصل.

م خ/م م