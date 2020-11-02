محاميه لمصراوي: كهربا لن يتعرض لأي عقوبات بعد إغلاق قضيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أن قضية الخلاف بينه وبين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة اُغلقت، مشيراً إلى أن اللاعب لن يتعرض لأي عقوبات.

وكانت مشادة نشبت بين كهربا وفضل أثناء احتفالية تسليم درع الدوري المصري الممتاز، بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت الماضي في ختام المسابقة، وانتهت بفوز الأحمر (3-0).

واجتمعت لجنة الانظباط باتحاد الكرة، اليوم الإثنين بشأن واقعة لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية.

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وقال عبد العزيز في تصريحات خاصة ليلاكورة: "اللاعب تصالح مع محمد فضل في حضور محمد مرجان المدير التتنفيذي للأهلي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية ومحمد بركات مدير المنتخب الأول".

واختتم محامي كهربا تصريحاته قائلاً: "القضية اغلقت واللاعب لن يتعرض لأي عقوبات وتم تقريب وجهات النظر بين الطرفين خلال الجلسة".

وأعلن الأهلي صباح اليوم الاثنين، تقدمه بشكوتين إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط دفاعًا عن حقوق محمود كهربا، مطالبا بتطبيق اللوائح والقوانين بعدما أكد في شكواه أن محمد فضل تعدى على كهربا بـ"اليد والقول".

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أصدر بيانا رسميا يعلن فيه أن كهربا أبدى اعتذاره إلى محمد فضل، عما بدر أثناء مراسم تسليم درع الدوري إلى المارد الأحمر، ثم قام بحذفه بصورة مفاجئة.