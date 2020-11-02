الخليج 365 يكشف كواليس حذف بيان اتحاد الكرة عن "صلح" فضل وكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط وريهام حمدي:

أعلن اتحاد الكرة المصري، انتهاء الأزمة التي حدثت بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ومحمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي، قبل أن يحذف بيانه الرسمي من موقعه الرسمي وكافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلم "الخليج 365" أن فضل تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة أمس، الأحد؛ ليتوجه اليوم الاثنين، إلى مقر الجبلاية للاستماع لأقواله في شكواه.

ومن جانبه، تقدم النادي الأهلي بشكويين ضد محمد فضل، جاءت الأولى موجهة إلى إدارة اتحاد الكرة المصري، والثانية إلى لجنة الانضباط.

وتواجد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي مع عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة في مقر الجبلاية طيلة يوم الاثنين.

كهربا توجه إلى مقر اتحاد الكرة، ليلتقي مع الجنايني وفضل في وجود محمد مرجان ومحمد بركات مدير المنتخب الأول، ليتم عقد جلسة بين جميع الأطراف حضرها وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية في نهايتها.

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تواجد كهربا في مقر اتحاد الكرة جاء بناء على مكالمة من جانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي له، طالبه خلالها بضرورة التوجه إلى مقر الجبلاية.

وشهدت الجلسة جانبًا من العتاب والتوضيح المتبادل بين فضل وكهربا، قبل أن يتم الاستقرار على التنازل عن الشكاوي المقدمة من الطرفين وإنهاء الأمر.

ورغم التنازل، فإن الصيغة التي أعلن بها اتحاد الكرة بيانه عن انتهاء الأزمة لم تجد قبولًا من جانب مسؤولي الأهلي، خاصة أن كهربا لم يتقدم باعتذار لفضل، كما تم الإعلان.

مصدر مقرب من كهربا -تحفظ على ذكر اسمه- أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ما تردد عن اعتذار اللاعب لا أساس له من الصحة وأن الجلسة كانت لتقريب وجهات النظر.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأزمة انتهت بعد قبول فضل لاعتذار كهربا.

وجاء اعتراض الأهلي على الصيغة وما ورد بها ليتسبب في حذف البيان، والاتجاه نحو الإعلان عن تفاصيل ما جاء على مدار اليوم بشكل آخر.