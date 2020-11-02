مصدر لـ"الخليج 365": أوباما خارج حسابات الزمالك أمام الرجاء بنسبة كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
بات يوسف "أوباما" صانع ألعاب الزمالك مهدداً بقوة بالخروج من حسابات فريقه في مواجهته المصيرية ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وذكر مصدر بنادي الزمالك لـ"يلا كورة" أن اللاعب يوسف أوباما تعرض للإصابة في الركبة ليصبح موقف مشاركته أمام الرجاء محل شك كبير.
وكان أوباما عانى في الفترة الأخيرة من آلام في الركبة، قبل أن تعاوده الإصابة من جديد في الأيام الأخيرة قبل صدام الرجاء.
ويفضل الجهاز الفني بقيادة باتشيكو بعد التشاور مع طبيب الزمالك عدم الدفع بأوباما في مواجهة الرجاء حتى لا تتفاقم الإصابة ويغيب اللاعب لفترة طويلة.
يُذكر أن الزمالك كان قد فاز بهدف نظيف على الرجاء في المغرب، قبل أن يصطدم مجدداً ببطل المغرب في إياب نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة.
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