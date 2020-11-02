اتحاد الكرة في بيان رسمي: فضل يقبل اعتذار كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا يعلن فيه أن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، أبدى اعتذاره إلى محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، عما بدر أثناء مراسم تسليم درع الدوري إلى المارد الأحمر.

وكانت مشادة نشبت بين كهربا وفضل أثناء احتفالية تسليم درع الدوري المصري الممتاز، بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت الماضي في ختام المسابقة، وانتهت بفوز الأحمر (3-0).

وقال اتحاد الكرة، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" اليوم الاثنين: "حضر مساء اليوم إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لمقابلة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد".

وأضاف: "أبدى كهربا اعتذاره عما بدر منه أثناء مراسم تسليم درع الدوري تجاه عضو اللجنة الخماسية، وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى هذا التصرف، الذي لا يعبر عن مدى تقديره للكابتن فضل كأخ أكبر له".

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وأكمل: "من جهته، تفهم الكابتن محمد فضل موقف اللاعب وتقديره لشجاعة اللاعب في الاعتراف بالخطأ، مما ينم عن معدن اللاعب الطيب وحرصه على الحفاظ على مبادئ وقيم الرياضة في إعلاء الروح الرياضية واحترام الكبير".

وتابع: "تمنى الكابتن محمد فضل للاعب التوفيق خلال المرحلة المقبلة وحثه على التركيز داخل المستطيل الأخضر لصالح ناديه الأهلي ومنتخب بلاده".

وأتم اتحاد الكرة بيانه قائلا: "كما أثنى السيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على الجو الأسري الذي ميز اللقاء، فيما حرص الكابتن محمد بركات مدير المنتخب على حضور اللقاء والاطمئنان على انتهاء الأزمة والاطمئنان بدوره على اللاعب".

يُذكر أن الأهلي أعلن صباح اليوم الاثنين تقدمه بشكويين إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط دفاعًا عن حقوق محمود كهربا، مطالبا بتطبيق اللوائح والقوانين بعدما أكد في شكواه أن محمد فضل تعدى على كهربا بـ"اليد والقول" (طالع التفاصيل).