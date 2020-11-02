القيعي يعلق على أزمة كهربا.. ويوجه نصيحة لمحمد فضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على أزمة المشادة التي وقعت بين محمود كهربا لاعب فريق الكرة بالنادي، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة،خلال احتفال القلعة الحمراء بالتتويج بلقب الدوري.

وقال القيعي في تصريحات لقناة الأهلي:" لا يجب تفسير ما قام به كهربا بعين التجاهل لشخص محمد فضل، والواقعة لم تكن خلال مراسم رسمية وإنما وقعت خلال احتفالية".

وأضاف:" تبقى الحقيقة الواضحة أن هذا لاعب في يوم فرح ناديه وانت مسؤول كبير تمثل رئيس اللجنة في احتفالية تسليم درع الدوري.

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وأوضح، أن لو قام فضل بالصمت ضد عدم عدم قيام كهربا مصافحته ولم يفعل شيء، وسجل احتجاح لمحمود الخطيب، لكان لإدارة الأهلي رأي أخر.

وأكمل:" خلال الأزمات المتتالية ظهر أن محمد فضل لديه مشكلة وانصحه كاخ اكبر " انت بتتعامل بحدة لازم تسيطر على هذا، لأنه يتعارض مع نجاحك كمسؤول لتستمر وتلمع".

وأتم تصريحاته:" كهربا لم يكن من الظروري التصرف بمفردك في هذا السياق،و الناس عرفت انك عصبي وستتربص بط من أجل ايقاعك في الخطأ"