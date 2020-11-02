تقارير: الأهلي يتوصل لاتفاق مع سيرينو مقابل 3 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكدت تقارير صحفية أفريقية، أن النادي الأهلي توصل لاتفاق مع صنداونز الجنوب أفريقي للتعاقد مع جاستون سيرينو لاعب الفريق خلال الفترة الحالية.
ووفقًا لما ذكرته التقارير الجنوب أفريقية، فإن الأهلي توصل لاتفاقه مع صنداونز على ضم اللاعب الأوروجوياني مقابل ثلاثة ملايين دولار أمريكي.
وأوضحت التقارير، أن مدة التعاقد بين الأهلي وسيرينو ستكون لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.
سيرينو الذي يلعب في الجانب الهجومي، سواء كمهاجم صريح أو على الجناين، يبلغ من العمر 29 عامًا، وأظهر تألقًا كبيرًا مع صنداونز في دوري أبطال أفريقيا على مدار العامين الماضيين.
ولعب سيرينو تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي خلال السنوات الماضية، عندما تواجد الجنوب أفريقي على رأس إدارة صنداونز الفنية.
وانطلق الدوري الممتاز في جنوب أفريقيا بالفعل منذ عدة أيام ماضية، حيث خاضت الفرق جولتين في الموسم الجديد.
وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في جنوب أفريقيا يوم 17 نوفمبر الجاري، على أن تنطلق الفترة الشتوية بداية من فبراير القادم وحتى نهايته.
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