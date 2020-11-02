إلغاء مران الرجاء قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

تقرر إلغاء مران فريق الرجاء المغربي، المقرر إقامته مساء اليوم الاثنين، على ملعب بتروسبورت، استعداداً لمواجهة الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الرابع من نوفمبر الجاري.

وكانت بعثة فريق الرجاء المغربي، وصلت مساء اليوم الاثنين، إلى مطار القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وتقرر إلغاء مران الفريق المغربي الذي كان من المقرر إقامته في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين على ملعب بتروسبورت، بسبب الإرهاق.

وسيتجه لاعبو فريق الرجاء المغربي إلى فندق الإقامة الخاص بهم، لتناول وجبة العشاء والراحة بعدما تقرر إلغاء المران الخاص بهم.

والتقطت الجماهير المتواجدة في محيط فندق إقامة الرجاء صوراً مع بدر بانون مدافع الفريق المغربي، عند وصول حافلة الفريق.

جدير بالذكر أن المباراة كان مقررًا إقامتها في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي، إلا أن تفشي فيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربي أجبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على تأجيلها إلى الأول من نوفمبر قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى لتقام في الرابع من نوفمبر الجاري على أن تقام مباراة النهائي في السابع والعشرين من الشهر ذاته.