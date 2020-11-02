بيتر كراوتش يدافع عن محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أدلى بيتر كراوتش، مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، برأيه بشأن ضربة الجزاء التي حصل عليها الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز في مواجهة وست هام يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز فريقه (2-1) بالدوري الإنجليزي.

وقال كراوتش لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لا أعتقد أن صلاح (غطس)، لكنه تأكد من أن كيفن فريند حكم المباراة كان على علم بوجود احتكاك مع آرثر ماسواكو لاعب وست هام، وإذا كان هناك احتكاك فهذه ركلة جزاء صحيحة".

وأضاف: "قد لا يحب البعض طريقة سقوط صلاح على الأرض أو حقيقة أنه حقق أقصى استفادة من هذا الموقف، ولكن في الحقيقة أنه كان هناك خطأ على ماسواكو".

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وأكمل كراوتش: "لا أعتقد أن صلاح سيسقط إذا تعرض لمثل هذا الاحتكاك في الشارع ، ولكن وظيفته هي بذل قصارى جهده من أجل فريقه، وماسوكو منحه الفرصة لاتخاذ القرار".

وتابع: "ستتم مناقشة مدى صحة ركلة الجزاء الآن، ولكن في نهاية الموسم إذا فاز ليفربول بالدوري، هل تعتقد أن أي شخص سيقول أي شيء عن كيفية الحصول على الثلاث نقاط ضد وست هام؟ لا فرصة لذلك".

وأتم كراوتش قائلا: "ربما تكون الأمور مختلفة إذا بدأ الحكام في ارتكاب الأخطاء عندما يظل اللاعبون واقفين على أقدامهم، أعني أن المهاجمين يتعرضون للجر والركل مرات عديدة، ولكن لا أعتقد أن الحكم سيعطيهم قرارًا ما لم يسقطوا".

يُذكر أن صلاح ورفاقه توجهوا إلى إيطاليا لمواجهة أتالانتا على ملعب "بيرجامو" غدا الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.