فارق جعفر : الزمالك والرجاء استفادا من تأجيل مباراة إياب نصف النهائي

أكد فارق جعفر نجم الزمالك السابق أن تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل جاء في مصلحةالفريقين.
وقال جعفر في تصريحات عبر قناة الزمالك :" الزمالك استفاد من تأجيل المباراة في تجهيز المصابين في حين استفاد الرجاء المغربي من التأجيلفي الاستعداد للمباراة بعد تماثل لاعبيه للشفاء من الإصابة".
واضاف فارق جعفر قائلا :" من الصعب وضع سيناريو واحد للقاء لأن الرجاء قد يعدل طريقة اللعب في المباراة خاصة بعد الخسارة في لقاء الذهاب وستكون سيناريوهات المباراة متوقفة على أحداث اللقاء".
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