مصدر بالأهلي ينفي اعتذار كهربا لفضل

كد مصدر بالنادي الأهلي أن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق لم يعتذر لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة. وقال المصدر إن كهربا حضر إلى اتحاد الكرة وعقد جلسة مع محمد فضل بحضور محمد بركات مدير المنتخب ولكن لم يعتذر لفضل على الإطلاق. وكان اتحاد الكرة قد أصدر بياناً أعلن خلاله تصالح كهربا مع فضل في جلسة خاصة ثم حذفه من صفحته. لم يعتذر لفضل على الإطلاق. وكان اتحاد الكرة قد أصدر بياناً أعلن خلاله تصالح كهربا مع فضل في جلسة خاصة ثم حذفه من صفحته.

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