سيدات الأهلي يهزمن الزمالك في دوري اليد

فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك، بنتيجة 30-25، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري.

‎وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وأنهى الشوط

الأول بنتيجة 15-15. سيطر الأهلي على مجريات الأمور في الشوط الثاني، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجمات المرتدة السريعة، ليحسم المباراة لصالحه 30-25، ليواصل فريق سيدات اليد سلسلة انتصاراته في البطولة، حيث شهد اللقاء تألق المحترفة التونسية سندس حشانة وياسمين شمس.

وغاب عن المباراة كل من: غادة حسام، وسارة حسام، ومنة خالد، وآية الحوشي، ويارا شحاتة للإصابة. وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الطيران بنتيجة 27-23، ضمن منافسات البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق الجزيرة، الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.