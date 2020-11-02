سيدات الأهلي يهزمن الزمالك في دوري اليد

فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك، بنتيجة 30-25، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري.
وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وأنهى الشوطالأول بنتيجة 15-15. سيطر الأهلي على مجريات الأمور في الشوط الثاني، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجمات المرتدة السريعة، ليحسم المباراة لصالحه 30-25، ليواصل فريق سيدات اليد سلسلة انتصاراته في البطولة، حيث شهد اللقاء تألق المحترفة التونسية سندس حشانة وياسمين شمس.
وغاب عن المباراة كل من: غادة حسام، وسارة حسام، ومنة خالد، وآية الحوشي، ويارا شحاتة للإصابة. وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الطيران بنتيجة 27-23، ضمن منافسات البطولة.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق الجزيرة، الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.
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