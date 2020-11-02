طارق يحيي: أوباما يغيب من مباراة الزمالك والرجاء

أكد طارق يحيي نجم الزمالك ومدربه السابق للفريق، أن يوسف أوباما لاعب الفريق الابيض قد يغيب عن مواجهة الرجاء المقبلة في اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال طارق يحيي في تصريحات لقناة "الزمالك"

: " في الغالب سيغيب أوباما عن مباراة الرجاء المقبلة، بعد أن شعر ببعض الألام في الركبة".

وأضاف: "هذه البطولة إن شاء الله ستكون من نصيب

الزمالك، الكل تعب وتفانى في العمل من أجل تحقيقها".

وأكمل طارق يحيي: "مرتضى منصور رئيس النادي عقد جلسة مع اللاعبين اليوم، استمرت قرابة الساعة من أجل تحفيزهم، لا صوت يعلو فوق الفوز علي الرجاء داخل غرفة خلع الملابس للفريق، لقد قمت بزيارتهم أكثر من مرة".



