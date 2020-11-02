أول تعليق من داوودا لاعب الزمالك السابق بعد انتقاله للمقاولون

عبر أحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، المنتقل حديثًا لصفوف المقاولون العرب، عن سعادته، بالإنضمام لصفوف ذئاب الجبل.

وكان المقاولون أعلن عن ضم داوودا لصفوف الفريق، في صفقة انتقال حر لمدة

٣ سنوات، لتدعيم صفوف الفريق اسعدادًا للموسم الجديد.

كتب داوودا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام":" تحدى جديد وبداية جديدة.. يا رب توفيقك".

وأتم المقاولون صفقة ضم التونسي وسام النغموشي، في صفق انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع الترجي، ونهاية إعارته مع اتحاد بن قردان. ويستعد المقاولون العرب للمشاركة بالكونفدرالية الأفريقية بعد غياب ١٥ عامًا، حيث انهى الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد ٥٤ نقطة.