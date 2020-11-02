عبر أحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، المنتقل حديثًا لصفوف المقاولون العرب، عن سعادته، بالإنضمام لصفوف ذئاب الجبل.
وكان المقاولون أعلن عن ضم داوودا لصفوف الفريق، في صفقة انتقال حر لمدة٣ سنوات، لتدعيم صفوف الفريق اسعدادًا للموسم الجديد.
كتب داوودا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام":" تحدى جديد وبداية جديدة.. يا رب توفيقك".
وأتم المقاولون صفقة ضم التونسي وسام النغموشي، في صفق انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع الترجي، ونهاية إعارته مع اتحاد بن قردان. ويستعد المقاولون العرب للمشاركة بالكونفدرالية الأفريقية بعد غياب ١٥ عامًا، حيث انهى الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد ٥٤ نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من داوودا لاعب الزمالك السابق بعد انتقاله للمقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.