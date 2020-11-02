أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن اصابة نجمه ليون جوريتسكا بفيروس كورونا، قبل ساعات من مواجهة ريدبول سالزبورج النمساوي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. وأوضح بايرن عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماع "تويتر" أن جوريتسا لن يتواجد ضمن قائمة الفريق التي تسافر الي النمسا لمواجهة سالزبورج بسبب أصابته بكورونا. يتواجد ضمن قائمة الفريق التي تسافر الي النمسا لمواجهة سالزبورج بسبب أصابته بكورونا. وكان البافاري قد حقق انتصارين متتاليين علي كل من أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو في الجولتين الأولي والثانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يعلن إصابة جوريتسكا بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.