محمد فوزير نجم الرائد يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن المغربي محمد فوزير لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. ونشر محمد فوازير عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلا : شكراً لكل من سأل عن صحتي أنا بخير، أصبت بكورونا ولله الحمد، والآن استعد للعودة". عن صحتي أنا بخير، أصبت بكورونا ولله الحمد، والآن استعد للعودة". ولم يشارك فوزير في مواجهة فريقه أمام الباطن ضمن٦ الجولة الجولة الثالثة من بطولة الدورى بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الضامة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية. للإصابة في العضلة الضامة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية. ويستضيف فريق الرائد نظيره فريق الوحدة يوم الخميس ٥ نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. ويحتل فريق الرائد المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤ نقاط.

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