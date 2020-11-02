حذف بيان اعتذار كهربا لفضل بعد أزمة تتويج الاهلي بالدوري

حذف الاتحاد المصري لكرة القدم البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" والخاص بإعتذار محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية، علي خلفية الأزمة التي نشبت بينهما علي هامش مراسم تسليم الأهلي درع الدوري.
وكان اتحاد الكرة قد أصدر بياناً جاء نصه كالتالي:
"محمد فضل يقبل اعتذار كهربا
حضر مساء اليوم إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم اللاعب محمود عبد المنعم
وتمنى الكابتن محمد فضل للاعب التوفيق خلال المرحلة المقبلة وحثه على التركيز داخل المستطيل الأخضر لصالح ناديه الأهلي ومنتخب بلاده.
كما أثنى السيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على الجو الأسري الذي ميز اللقاء ، فيما حرص الكابتن محمد بركات مدير المنتخب على حضور اللقاء والاطمئنان على انتهاء الأزمة والاطمئنان بدوره على اللاعب".
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