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محمد فضل يقبل اعتذار كهربا في جلسة مصالحة بالجبلاية

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حضر مساء اليوم إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم اللاعب محمود عبد المنعم ( كهربا ) لمقابلة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد حيث أبدى اللاعب اعتذاره عما بدر منه أثناء مراسم تسليم درع الدوري تجاه عضو اللجنة الخماسية.

وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الأخيرة والتي

أدت إلى هذا التصرف الذي لا يعبر عن مدى تقديره للكابتن فضل كأخ أكبر له.

من جهته تفهم الكابتن محمد فضل موقف اللاعب وتقديره لشجاعة اللاعب في الاعتراف بالخطأ مما ينم عن معدن اللاعب الطيب وحرصه على الحفاظ على مبادئ وقيم

في اعلاء الروح واحترام الكبير.

وتمنى الكابتن محمد فضل للاعب التوفيق خلال المرحلة المقبلة وحثه على التركيز داخل المستطيل الأخضر لصالح ناديه الأهلي ومنتخب بلاده.

كما أثنى السيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على الجو الأسري الذي ميز اللقاء ، فيما حرص الكابتن محمد بركات مدير المنتخب على حضور اللقاء والاطمئنان على انتهاء الأزمة والاطمئنان بدوره على اللاعب.

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