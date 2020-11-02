كهربا يدرس تحرير محضر ضد محمد فضل

يدرس محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي تحرير محضر لدى قسم الشرطة مع محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية باتحاد الكرة. وعقد كهربا جلسة مع المحامي الخاص به من أجل دراسة الموقف القانوني وإمكانية التصعيد للقضاء العادي. وتشاجر فضل مع كهربا أثناء مراسم التتويج بدرع الدوري الممتاز عقب لقاء الأهلي وطلائع الجيش ما أدى لشكوى فضل للجنة الانضباط ضد كهربا كما أن الأهلي تقدم بشكوى ضد فضل. وعقد كهربا جلسة مع المحامي الخاص به من أجل دراسة الموقف القانوني وإمكانية التصعيد للقضاء العادي. وتشاجر فضل مع كهربا أثناء مراسم التتويج بدرع الدوري الممتاز عقب لقاء الأهلي وطلائع الجيش ما أدى لشكوى فضل للجنة الانضباط ضد كهربا كما أن الأهلي تقدم بشكوى ضد فضل.

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