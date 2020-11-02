كشف مصدر مقرب من لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم “كهربا”، حقيقة تقديم اللاعب لاعتذار رسمي إلى عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم محمد فضل.
وقال المصدر، أن كهربا لم يتجاوز في حق عضو اللجنة الخماسية حتى يعتذر وأن ما جاء في البيان الصادر عبر الحساب الرسمي لـ اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عار تماما من الصحة .
وأضاف “ما حدث كانت جلسة ودية للصلح وتقريب وجهات النظر بين الطرفين في حضور شخصيات عملت على تقريب وجهات النظر وانهاء الخلاف من البداية”.
وواصل: “البيان الذي صدر من جانب اتحاد الكرة وتم حذفه مغلوط، ولا يمت للحقيقة بصلة”.
وكان الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم قام بنشر بيان عن قبول محمد فضل لاعتذار كهربا قبل أن يتم حذفه بعد عدة دقائق من نشره.
وكان محمد فضل قد قام بتقديم شكوى ضد كهربا بعد مشادة حدثت بين الطرفين، عقب نهاية مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر.. كهربا لم يعتذر لـ”محمد فضل” وبيان اتحاد الكرة المصري مغلوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.