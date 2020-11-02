أخبار برشلونة | توسكيتس: وضعية النادي معقدة وهذا موعد الانتخابات الرئاسية

يؤكد رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة في فريق برشلونة “كارليس توسكيتس” أنهم سيحاولون الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية للنادي في أقرب وقت مع حلول أعياد الميلاد، ولكن ذلك سيعتمد على الحالة الصحية في كتالونيا.

وقال كارليس تاسكيتس: “قررنا الدعوة إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ما دامت الظروف الصحية تسمح بذلك”.

وأضاف: “نقترح تقويماً مناسباً للوضع الصحي مع الحكومة بحيث يكون هناك أقصى ضمانات لمشاركة جميع أعضاء النادي في الإقتراع”.

وأعترف توسكيتس الذي تولى منصب رئاسة النادي بشكل مؤقت خلفاً للمستقيل جوسيب بارتوميو أن الوضعية المالية للنادي معقدة للغاية بسبب تداعيات فيروس كورونا وأن الهدف المنشود حالياً هو الاتفاق على خفض أجور اللاعبين والموظفين داخل النادي.

وقال توسكيتس : “نحتاج لخفض النفقات فوراً. والطريقة الأكثر فاعلية هي إبرام اتفاق مع اللاعبين والعمال من خلال طاولة المفاوضات الجارية. وضع النادي معقد بسبب الوباء”.

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