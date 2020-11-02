أخبار الأهلي | فيديو جديد يدين محمد فضل في واقعة الاعتداء على كهربا

قام النادي الأهلي بتجهيز فيديو جديدة يدين عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم “محمد فضل“، بعد واقعة الاشتباك مع لاعب الفريق “محمود عبدالمنعم كهربا” خلال مراسم تتويج الفريق الأحمر، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وينوي مجلس إدارة الأهلي تقديم الفيديو إلى مسئولي اتحاد كرة القدم، ولجنة الانضباط، بعدما قدم مسئولو القلعة الحمراء، شكوى رسمية ضد محمد فضل.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن الفيديو الجديد الذي سيقدم إلى الاتحاد المصري يكشف تفاصيل ‏جديدة وواضحة تدين محمد فضل في الواقعة خاصة أنه هو من بادر بالتعدي على لاعب الفريق.‏

وكانت إدارة الأهلي قد تقدمت صباح اليوم الاثنين بشكوى إلى كلٍّ من: المستشار سيد البنداري، ‏رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة ‏بإدارة اتحاد الكرة، يطالب في الشكويين بتطبيق اللوائح والقوانين في واقعة تجاوز محمد فضل، ‏عضو اللجنة الخماسية، في حق محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق، أثناء احتفالية تسليم ‏درع الدوري.‏

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