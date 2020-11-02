أخبار ليفربول: يورجن كلوب يدافع عن محمد صلاح بعد اتهامه بالغطس

دافع المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب عن نجم الفريق محمد صلاح، بسبب الأتهامات الموجهة له بتعمد السقوط من أجل الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة وست هام يونايتد السبت الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يصر المدرب الألماني على أن النجم المصري تعرض للعرقلة من قبل مدافع المنافس، آرثر ماسواكو.

وتعرض صلاح لانتقادات واسعة بعد تلك اللقطة، حيث حصل على ركلة جزاء تمكن من ترجمتها لهدف التعادل لليفربول، قبل تسجيل البرتغالي دييغو جوتا هدف الفوز للريدز قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة.

وزعم المدير الفني لوست هام يونايتد، ديفيد مويس، أن صلاح: “ألقى بنفسه على الأرض” لخداع الحكم كيفين فريند.

بينما أصر كلوب على أن ركلة الجزاء احتسبت لوجود خطأ واضح ضد صلاح، الذي ما يزال يشعر بآثار تدخل مدافع وست هام، ماسواكو عليه.

حيث قال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة الميرور البريطانية حول تلك اللقطة: “صلاح تعرض لعرقلة في منطقة جزاء وست هام، لقد كانت مخالفة واضحة لكل من شاهدها”.

وأضاف: “لقد تحدثت مع صلاح أمس حول ما يشعر به، وأخبرني أنه يعاني من ثلاث كدمات، واحدة منهم كانت في لقطة ركلة الجزاء”.

وتابع: “كان هناك إحتكاك واضح بين ماسوكو وصلاح، لذلك لا أفهم الانتقادات الموجهة إليه”.

من جهته، حمل مدافع وست هام، آرثر ماسوكو نفسه مسؤولية ركلة الجزاء التي حصل عليها محمد صلاح.

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ونشر ماسوكو صورة له، بعدما أسقط صلاح في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي، “تويتر” وعلق عليها، قائلًا: “ما زلت أشعر بالغضب من نفسي بسبب ما حدث. نتيجة مخيبة للآمال بعد بدايتنا الجيدة في المباراة”.

وجاءت كلمات مدافع منتخب الكونغو الديمقراطية عكس تصريحات مدربه الأسكتلندي دافيد مويس، الذي يعتقد أن صلاح تعمد السقوط ولا يستحق ركلة جزاء.

حيث قال مويس في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: “لا أعتقد أن اللقطة تستحق ركلة جزاء. أعتقد أن صلاح أسقط نفسه على الأرض”.

وأضاف: “لقد توقف ماسواكو لأنه توقع أن الحكم سيحتسب شيئًا، بسبب الطريقة التي سقط بها صلاح، لكن القرار ذهب في صالح ليفربول“.

وانفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجيليزي الممتاز برصيد 16 نقطة بعد ذلك الفوز، فيما تجمد رصيد وست هام عند النقطة الثامنة في المركز 15.

ويستعد ليفربول لملاقاة أتالانتا الإيطالي غدًا الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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