شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارقام مميزة لنادال وديوكوفيتش في التصنيف العالمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020 نشرت صفحة ​الاتحاد الدولي لكرة المضرب​ ​التصنيف العالمي​ للرجال الصادر ليوم الاثنين بتاريخ 2 تشرين الثاني 2020، حيث وصع الصربي نوفاك ​ديوكوفيتش​ الفارق مع المصنف الثاني عالمياً الاسباني رافاييل ​نادال​ الى 1980 نقطة، في حين عاد اللاعب الروسي ​دانيال ميدفيديف​ للتوب 5، بينما تراجع تيستسيباس للمركز السادس.

واصبح رفاييل نادال اكثر لاعب متواجد كـأسابيع متتالية في قائمة التوب 10 بواقع 790 أسبوع، في حين وصل ديوكوفيتش الى 293 اسبوع في صدارة تصنيف الأول لتصبح (​فيدرر​310 اسبوع، ديوكوفيتش293 - ​سامبراس​286).

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