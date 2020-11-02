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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوكاكو سيغيب عن رحلة الانتر إلى مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
أكّدت صحيفة توتو سبورت الايطالية أن نجم نادي الانتر روميلو لوكاكو، سوف يغيب عن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بسبب الاصابة.
وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البلجيكي لن يسافر إلى مدريد مع بعثة الفريف حيث لم يتعاف بعد من الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة شاختار الأسبوع الماضي، وجعلته يغيب عن مواجهة بارما يوم السبت والتي إنتهت بالتعادل 2-2.
ومن المتوقع أن يعتمد المدرب أنتونيو كونتي على خدمات كلّ من أليكسيس سانشيز ولاوتارو مارتينيز في خط المقدّمة.
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