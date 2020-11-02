أكي: علينا ان نقدم أفضل ما لدينا من أجل الاقتراب أكثر من التأهل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

أشار مدافع ​مانشستر سيتي​ ​نايثان أكي​ إلى أن مواجهة ​أولمبياكوس​ اليوناني بدوري أبطال أوروبا ستكون صعبة.



وصرح أكي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي وأولمبياكوس: " كانت خطوة انتقالي إلى مانشستر سيتي جيدة جداً، أنا حقاً أستمتع بالأجواء هناك، الفريق جعلني أشعر بالترحيب، المدرب والموظفون في النادي ".

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وأضاف: "الجميع يريد لعب دوري أبطال أوروبا، إنها المنافسة الأكبر، أن تكون قادراً على اللعب في تلك الليالي هو أمر مثالي، وتريد دائماً أن تأتي إلى نادٍ مثل هذا لتلك الليالي، مواجهة أولمبياكوس ستكون صعبة، سنرى ما سيحدث في المباراة، وعلينا ان نقدم أفضل ما لدينا من أجل الاقتراب أكثر من التأهل".

وتابع: "جوارديولا أحد الأسباب التي جعلتني أنتقل إلى مانشستر سيتي، رأيت في الأشهر الماضية أنه يعمل مع اللاعبين ومعي ويظهر أشياء يمكنني تحسينها، يعمل معي على أرض الملعب في جوانب خاصة، أشعر أنني أتعلم كل يوم منه".

وختم أكي: "هذه ميزة إضافية في مانشستر سيتي، أن لدينا مدرب مختلف عن البقية، أرى نفسي أتحسن بالفعل كل يوم، وآمل أن يكون هناك المزيد في المستقبل".