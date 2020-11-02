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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اصابات بالجملة بـ كورونا في اياكس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
كشفت شبكة "آر.تي.إل"، أن 11 لاعباً من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 )، وذلك قبل يوم من مواجهة ميتيلاند الدنماركي.
ويحل أياكس ضيفا على ميتيلاند الدنماركي، غداً ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وأضافت الشبكة، أن النادي الهولندي لم يكشف بعد عن أسماء المصابين، حيث اشار الى ان 11 لاعباً سيدخلون الحجر الصحي.
يذكر ان اياكس يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول.
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