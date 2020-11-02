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اصابات بالجملة بـ كورونا في اياكس

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اصابات بالجملة بـ في اياكس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

كشفت شبكة "آر.تي.إل"، أن 11 لاعباً من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي قد أصيبوا بفيروس ​كورونا​ المستجد ( كوفيد -19 )، وذلك قبل يوم من مواجهة ​ميتيلاند​ الدنماركي.

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ويحل أياكس ضيفا على ميتيلاند الدنماركي، غداً ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في .

وأضافت الشبكة، أن النادي الهولندي لم يكشف بعد عن أسماء المصابين، حيث اشار الى ان 11 لاعباً سيدخلون الحجر الصحي.

يذكر ان ​اياكس​ يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة بفارق 5 نقاط عن المتصدر .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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