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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وجه جديد في قائمة ريال مدريد لقمة دوري الابطال امام الانتر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
أعلن زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الاسباني عن القائمة المستدعاة لمواجهة انتر ميلانو الايطالي غداً ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري الابطال.
ويحتل النادي الملكي المركز الاخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، في حين يحتل الانتر المركز الثالث برصيد نقطتين.
وشهدت القائمة تواجد وجه جديد من فريق الشباب للميرينغي، بسبب عدم وجود ظهير أيمن بعد إصابة الرباعي فاسكيز وناتشو وأودريوزولا وكارفخال.
وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة الإنتر كل من:
حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوبي.
الدفاع: راموس، فاران - ميندي - مارسيلو - سانتوس
وسط الملعب: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو.
الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس، ماريانو، رودريغو
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