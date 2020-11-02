شكرا لقرائتكم القيعي يشن هجوما ناريا على فضل: عصبي وتسبب في شكاوى خلال عمله بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شن عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي هجوماً شرساً على محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بسبب واقعة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول خلال مراسم الاحتفال بتتويج القلعة الحمراء بالدوري المصري الممتاز.
وقال عدلي القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "محمد فضل لم يرتقي للحدث ودفع محمود كهربا بالرغم من أن اللاعب حاول استقبال زميله مؤمن زكريا وحمل ابنه تعبيرا عن حبه لزميله الذي نتمنى شفاءه".
أضاف عدلي القيعي أن الأهلي أول من احتضن محمد فضل بعد اعتزاله والجميع توسم فيه الخير عدما عين مدير التعاقدات في القلعة الحمراء ثم بعد ذلك انتقل الى تنظيم البطولات القارية في أشهر قليلة والجميع كان يتمنى أن يكون كادر متميز في الكرة المصرية الا أنه عندما كان في النادي الأهلي اشتى منه حدته وتعامله بطريقة عصبية.
وأشار عدلي القيعي أن محمد فضل كان عليه أن يحتوي الموقف ويتعامل معه بطريقة أكثر احترافية لكنه وقع في الفخ وأن الجميع يعلم أنه عصبي وسيتم استخدام هذه المشكلة له خلال الفترة المقبلة.
وواصل عدلي القيعي أن سيد عبد الحفيظ حاول تهدئة الأمر في مبادرة جيدة لكن محمد فضل أثنى عليها دون أن تكون هناك إيجابية في رد الفعل ما ساهم في تقدم النادي اليوم خطابين يحملان شكوى ضد عضو اللجنة الخماسية الأول لعمرو الجنايني والثاني للمستشار سيد البنداري رئيس لجنة الانضباط.
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