شكرا لقرائتكم الزمالك والرجاء .. الونش يطير إلي المانيا عقب انتهاء دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو نادي الزمالك علي سفر محمود حمدى الونش مدافع الفريق الي المانيا عقب انتهاء دوري ابطال افريقيا، للخضوع لفحوصات طبية عقب تعرضه لاصابة في الركبة في مباراة الإسماعيلي في ختام الدورى، وكانت إدارة الكرة بالزمالك قد استقرت علي سفر اللاعب الي المانيا خلال الفترة الحالية ولكن تم تأجيل السفر الي بعد البطولة.

وجاء سبب تأجيل السفر هو تحسن الحالة الصحية للاعب عقب خضوعه لجلسات تأهيل وعلاج طبيعي مكثفة منذ تعرضه للإصابة، واصبح قادرا علي المشاركة في مباراة العودة امام الرجاء المقرر لها بعد غدا في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر ان ينهي اللاعب مشاركته مع الزمالك في البطولة علي ان يتوجه بعدها مباشرة لألمانيا للخضوع لفحوصات طبية مع إمكانية خضوعه لجراحة.

من ناحية أخرى حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق على هامش مران اليوم، الإثنين، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا، فى المباراة التى ستقام بعد غدٍ، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، وقام باتشيكو بتحفيز اللاعبين والحديث عن أهمية المباراة وضرورة الفوز بها لتحقيق الحلم الأفريقي بالإضافة لعدم التركيز في نتيجة لقاء الذهاب بعد الفوز على الفريق المغربى، بهدف نظيف، فى عقر داره بالمغرب، مؤكدًا للاعبين أن الفريق يسعى للفوز بكل المباريات التي يخوضها.

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران حيث حرص الجهاز على عدم زيادة الحمل البدني، والتركيز فقط على بعض التدريبات التأهلية والبدنية الخاصة لرفع المعدل البدني والحفاظ على لياقة اللاعبين، خضع عمر السعيد مهاجم الفريق لجلسة تأهيلية وعلاجية بجيمانيزيوم النادي، يأتي ذلك في ظل البرنامج التجهيزي الموضوع للاعب، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها حيث تعرض للإصابة العضلية خلال الفترة السابقة.

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فيما وضع الجهاز الفني للزمالك، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين غير المقيدين بالقائمة الإفريقية، والناشئين، تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال بالفريق وحرص باتشيكو على متابعة هذا البرنامج، من أجل تجهيز هؤلاء اللاعبين للفترة القادمة كما حرص البرتغالي جايمي باتشكيو على تخصيص فقرة فنية خاصة، للاعبي خط الوسط بالفريق وقام اللاعبون بالتدريب على أمور خططية معينة بالكرة والتسليم والتسلم وقام باتشيكو بإعطاء اللاعبين بعض التعليمات والتوجيهات خلال هذه الفقرة.

,أجرى لاعبو الزمالك، مسحة طبية قبل انطلاق التدريبات، جاء ذلك وفقًا للبروتوكول المتبع من الاتحاد الأفريقي "كاف" للوقاية من فيروس كورونا، وتقام مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى التاسعة مساء بعد غد، الأربعاء، بعدما نجح الزمالك في الفوز في مباراة الذهاب بالدار البيضاء في المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض.