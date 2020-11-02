طارق يحيى : مع احترامي للأهلى بطولة أفريقيا زملكاوية

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جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق أن بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم سيتوج بها الفريق الأبيض حتى يكون ذلك تكليل لجهود مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور واللاعبين الذين بذلوا قصارى جهدهم.

أكد يحيي خلال تصريحات تلفزيونية على قناة الزمالك أنه يحترم النادى الأهلى وجهوده التي وصل بها إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ولكن اللقب زملكاوي مطالبا جماهير القلعة البيضاء بمساندة فريقها حتى الرمق الأخير.

من ناحية أخرى حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق على هامش مران اليوم، الإثنين، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا، فى المباراة التى ستقام بعد غدٍ، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، وقام باتشيكو بتحفيز اللاعبين والحديث عن أهمية المباراة وضرورة الفوز بها لتحقيق الحلم الأفريقي بالإضافة لعدم التركيز في نتيجة لقاء الذهاب بعد الفوز على الفريق المغربى، بهدف نظيف، فى عقر داره بالمغرب، مؤكدًا للاعبين أن الفريق يسعى للفوز بكل المباريات التي يخوضها. Advertisements ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران حيث حرص الجهاز على عدم زيادة الحمل البدني، والتركيز فقط على بعض التدريبات التأهلية والبدنية الخاصة لرفع المعدل البدني والحفاظ على لياقة اللاعبين، خضع عمر السعيد مهاجم الفريق لجلسة تأهيلية وعلاجية بجيمانيزيوم النادي، يأتي ذلك في ظل البرنامج التجهيزي الموضوع للاعب، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها حيث تعرض للإصابة العضلية خلال الفترة السابقة. فيما وضع الجهاز الفني للزمالك، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين غير المقيدين بالقائمة الإفريقية، والناشئين، تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال بالفريق وحرص باتشيكو على متابعة هذا البرنامج، من أجل تجهيز هؤلاء اللاعبين للفترة القادمة كما حرص البرتغالي جايمي باتشكيو على تخصيص فقرة فنية خاصة، للاعبي خط الوسط بالفريق وقام اللاعبون بالتدريب على أمور خططية معينة بالكرة والتسليم والتسلم وقام باتشيكو بإعطاء اللاعبين بعض التعليمات والتوجيهات خلال هذه الفقرة. ,أجرى لاعبو الزمالك، مسحة طبية قبل انطلاق التدريبات، جاء ذلك وفقًا للبروتوكول المتبع من الاتحاد الأفريقي "كاف" للوقاية من فيروس كورونا، وتقام مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى التاسعة مساء بعد غد، الأربعاء، بعدما نجح الزمالك في الفوز في مباراة الذهاب بالدار البيضاء في المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض.

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