شكرا لقرائتكم التفاصيل المالية لعقد بدر بانون مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر، عن أن مسئولي النادي الأهلي أنهوا الإجراءات المالية للتعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، لاسيما أنه يعاني من أزمة في خط الدفاع، وكان لزاما عليه أن يبحث عن ضالته خارج مصر، بعدما فشل مسئوليه في إيجاد مدافع بمواصفات خاصة داخل مصر.

وأوضح المصدر، أن الأهلي اتفق على شراء بدر بانون ، صاحب الـ27 عاما، مقابل دفع 2 مليون دولار لفريق الرجاء المغربي، على أن ينضم اللاعب للأهلي عقب نهاية مشوار فريقه في بطولة دوي أبطال إفريقيا، وقد يتم الإعلان عن الصفقة حال فشل فريقه في التأهل للمباراة النهائية في المواجهة التي ستجمعه بالزمالك يوم الأربعاء المقبل، لاسيما أن اللاعب متواجد في القاههرة حاليا رفقة فريقه المغربي.

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ووقع بانون على اللعب في صفوف الأهلي لمدة 3 سنوات بقيمة 800 ألف دولار في الموسم الأول و900 ألف دولار في الموسم الثاني ومليون دولار في الموسم الثالث.

ويعد علي معلول هو صاحب أعلى عقد في الأهلي حاليا بقيمة مليون دولار سنويا، لاسيما أنه أحد أبرز اللاعبين في صفوف المارد الأحمر.