الامارات | أياكس يعلن عن إصابة 11 لاعباً بكورونا قبل مواجهة ميتيلاند

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شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس يعلن عن إصابة 11 لاعباً بكورونا قبل مواجهة ميتيلاند والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي أياكس أمستردام الهولندي عن إصابة 11 لاعبا في الفريق بفيروس كورونا (كوفيد 19)، دون أن يسميهم، وذلك قبل مواجهة ميتيلاند الدنماركي غداً الثلاثاء ضمن المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأعلن النادي الهولندي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": بأن "بعثة الفريق المتجهة إلى الدنمارك اقتصرت على 17 لاعبا فقط".
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