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الامارات | أياكس يعلن عن إصابة 11 لاعباً بكورونا قبل مواجهة ميتيلاند

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي أياكس أمستردام الهولندي عن إصابة 11 لاعبا في الفريق بفيروس (كوفيد 19)، دون أن يسميهم، وذلك قبل مواجهة ميتيلاند الدنماركي غداً الثلاثاء ضمن المجموعة الرابعة من لكرة القدم.

وأعلن النادي الهولندي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": بأن "بعثة الفريق المتجهة إلى الدنمارك اقتصرت على 17 لاعبا فقط".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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