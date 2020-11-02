شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدافع بايرن ميونيخ بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين إصابة مدافعه الدولي نيكلاس زوله بفيروس كورونا المستجد وعدم مشاركته في المباراة ضد سالزبورغ النمسوي اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال بايرن ميونيخ في بيان "نيكلاس زوله، 25 عاما، في الحجر الصحي بمنزله، إنه في حالة جيدة".

وأوضح مدربه هانزي فليك في مؤتمر صحافي نقله النادي البافاري مباشرة على موقعه الرسمي "إنه خيار أقل، ولكن سنتعامل مع غيابه وأتمنى أن نبقى هنا، في حالة واحدة".

وأضاف أن اللاعبين والجهاز الفني لبطل أوروبا يخضعون لاختبارات يومية.

وكان المهاجم سيرج غنابري غاب قبل أسبوعين عن المباراة الأولى في دور المجموعات ضد أتلتيكو مدريد الإسباني (4-صفر) للسبب ذاته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إصابة مدافع بايرن ميونيخ بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.