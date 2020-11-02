شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. برنامج بدني خاص للاعبين غير المقيدين إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو برنامجا بدنيا خاصا للاعبين غير المقيدين بالقائمة الإفريقية، والناشئين، تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال بالفريق. وحرص باتشيكو على متابعة هذا البرنامج ، من أجل تجهيز هؤلاء اللاعبين للفترة القادمة. Advertisements ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. حيث حرص الجهاز على عدم زيادة الحمل البدني، والتركيز فقط على بعض التدريبات التأهلية والبدنية الخاصة لرفع المعدل البدني والحفاظ على لياقة اللاعبين. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.

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