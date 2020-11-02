شكرا لقرائتكم بتروجت يضم محمد سعد لاعب أحد أندية القسم الثالث لدعم الجبهة اليسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو بتروجت مع محمد سعد ظهير أيسر ميجا سبورت إحدى أندية القسم الثالث فى إطار سعى إدارة النادى البترولى فى بناء فريق قوى قادر على العودة سريعا للدورى الممتاز بعد المنافسة الشرسة فى الموسم الماضى على تذكرة العودة للممتاز التى خطفها سيراميكا في الجولة الأخيرة ..حضر توقيع العقود كل من المهندس لؤى حامد أمين صندوق بتروجت وعضو مجلس الإدارة والمهندس إسلام مكى مدير الكرة ، والمهندس ياسر طه عضو مجلس الإدارة وأحمد مجاهد رئيس نادى ميجا سبورت ووائل فؤاد وأحمد سمير وأحمد عبدالرحمن وكلاء اللاعب

ويرفض مجلس إدارة بتروجت التعاقد مع لاعبين كبار سن أو من أندية الدورى الممتاز بسبب المغالاة المادية التى فرضها اللاعبين فى مصر ، وقاموا بالتعاقد مع عدد من لاعبى القسم الثانى والثالث خاصة وأن علاء عبد العال المدير الفنى للفريق يجيد التعاقد مع لاعبين مغمورين وينجح فى العودة بهم للأضواء مثلما فعل من قبل مع الداخلية .