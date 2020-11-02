شكرا لقرائتكم مران الإسماعيلي .. العجوز يجتمع بثلاثى الدراويش.. وعبد الرحمن مجدى "إجازة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران الإسماعيلى جلسة مطولة لأحمد العجوز المدرب العام ،القائم بأعمال مدير الكرة مع ثلاثى الفريق محمد الشامى ومحمود دونجا وأحمد مدبولى وذلك على هامش مران اليوم ، ويستعد الفريق للمشاركة بمنافسات الدورى الجديد فى نسخته الجديدة والمقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة ، فيما حصل عبد الرحمن مجدى جناح الفريق على اذن مسبق بالحصول على إجازة فى ظل شعوره ببعض الإرهاق.

وفي وقت سابق ، أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، أن ناديه تعاقد مع البرازيلى باتريك فييرا صانع ألعاب نجران السعودى ليكون الصفقة الرابعة فى الميركاتو الصيفى الحالي، مؤكداً أن ناديه اقترب من ضم عامر عامر حارس الإنتاج الحربى وفى حال فشل الصفقة يكون محمد صبحى المرشح للدراويش ، وأضاف سعفان الصغير:"اتعلمنا الدرس خلاص، بعد موسم صعب أول مرة نراه منذ بداية الكورة، كنت بجيب الورقة والقلم واقعد احسب للإسماعيلى عشان ميهبطش للقسم الثانى".