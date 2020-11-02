شكرا لقرائتكم تقارير: الأهلي يحسم صفقة سيرينو مقابل 3 ملايين دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية جنوب افريقية، عن أن مسئولي النادي الأهلي حسموا صفقة الأوروجوياني جاسون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب افريقي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير، أن سيرينو سيوقع عقد مدته 3 سنوات قادمة مع القلعة الحمراء، على أن يتم الأهلي الاتفاق مع اللاعب على تفاصيل عقده الجديد في القلعة الحمراء.

وأضاف التقرير، أنه من المقرر أن يعود سيرينو للتدرب تحت قيادة بيتسو موسيماني الذي يتولى تدريب الأهلي في الفترة الحالية، بعدما سبق له التدرب لمدة 3 سنوات خلال قيادة الأخير لبطل جنوب افريقيا.

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وكان الأهلي ، قد جدد مفاوضاته مع الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي للإنتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، رغم أن المحاولات كانت قد تعثّرت الفترة الماضية بسبب مغالاة نادي صن داونز في مطالبه المالية للاستغناء عن اللاعب تارة ورفضه الاستغناء عنه تارة أخرى ، وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلي جددت باب التفاوض مع اللاعب الأورجوياني مؤخراً وإستغلت العلاقة القوية التي تربط الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بسيرينو حيث سبق لموسيماني تدريب سيرينو سنوات طويلة في صن داونز ، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن الاهلي بات قريباً جداً من ضم اللاعب وقد يتم الإعلان عن الصفقة في غضون أيام قليلة.