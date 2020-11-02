شكرا لقرائتكم أحمد نخلة: موسيماني أعاد اكتشاف قفشة .. وديانج هدية الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى أحمد نخلة لاعب النادى الأهلى السابق، على أداء الفريق الأحمر مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وقال نخلة فى تصريحات عبر برنامج "السادسة" على قناة الأهلى: أداء الأهلى مع موسيمانى عجبنى جداً، وطريقة لعبه مناسبة جداً للأهلى، والجنوب أفريقى أجاد استغلال قدرات اللاعبين بشكل مميز وهذا ظهر فى أداء قفشة بالتحديد، الذى لم يكن فى هذا المستوى مع فايلر، بسبب أن الأخير كان يعتمد على قفشة فى غير مركزه.

وأضاف: محمد هانى مستقبل الأهلى من الناحية الفنية والبدنية، وقادر على التأقلم مع المباريات الدولية وأتوقع أن يكون مستقبل الجبهة اليمنى فى مصر، يجب أن نشكر مجلس الاهلي على التعاقد مع أليو ديانج هذا اللاعب بمثابة هدية للأهلى، ومع السولية أضاف ثقل لوسط ملعب الفريق

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استكمل: هدف الشحات فى الوداد جمالى جداً وفيه إبداع ولكن لو كان ضاع كان سيتعرض لنقد شديد جداً، والشحات عمل الاختيار الصعب فى تسجيل هذا الهدف.

واصل: حب اللاعبين لمؤمن زكريا سيساهم كثيراً فى شفائه لأن العامل النفسى هو رقم واحد، ولم أكن أحب أن تحدث أزمات فى مشهد تواجد مؤمن بالتتويج، ولا أعرف يف وصل محمد فضل إلى هذه المرحلة لأنه إبن من أبناء الأهلى، ولم أحب أن تظهر مشادة بينه وبين كهربا وفى وجود الخطيب، كان ممكن تتغاضى عن واقعة ان كهربا لم يسلم عليك لأنك تمثل اتحاد الكرة.

واختتم: أنت لا تعادى كهربا ولكن تعادى الأهلى وجماهيره، خاصة بعد محاولتك شد كهربا.. كان ممكن تعاتب الأهلى على أن كهربا لم يسلم عليك ولكن دون أن تفتعل أزمة.