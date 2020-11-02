شكرا لقرائتكم استقبال حار من الزمالك لبعثة الرجاء قبل إياب نهائي افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وفرت إدارة نادي الزمالك استقبال مميز لبعثة الرجاء المغربي لدى وصولها إلى مطار القاهرة فور وصولها منذ قليل استعدادا لخوض مباراة العودة في إياب الدور قبل النهائي بين الزمالك والرجاء المقرر لها بعد غد في استاد القاهرة.

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واستقبل مسئولو الزمالك، بعثة الرجاء بالورود في مطار القاهرة ، حيث حرص الثلاثي علاء مقلد عضو مجلس الزمالك وباسم زيادة مدير العلاقات العامة وصلاح شاكر مسؤول العلاقات بالنادي علي استقبال بعثة الرجاء بالورود، كما حرصت ادارة الزمالك علي تجهيز استقبال حافل للرجاء في فندق الاقامة حيث كان موظفو الفندق في استقبال البعثة بمشروبات الاستقبال.