- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم استقبال حار من الزمالك لبعثة الرجاء قبل إياب نهائي افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وفرت إدارة نادي الزمالك استقبال مميز لبعثة الرجاء المغربي لدى وصولها إلى مطار القاهرة فور وصولها منذ قليل استعدادا لخوض مباراة العودة في إياب الدور قبل النهائي بين الزمالك والرجاء المقرر لها بعد غد في استاد القاهرة.
واستقبل مسئولو الزمالك، بعثة الرجاء بالورود في مطار القاهرة ، حيث حرص الثلاثي علاء مقلد عضو مجلس الزمالك وباسم زيادة مدير العلاقات العامة وصلاح شاكر مسؤول العلاقات بالنادي علي استقبال بعثة الرجاء بالورود، كما حرصت ادارة الزمالك علي تجهيز استقبال حافل للرجاء في فندق الاقامة حيث كان موظفو الفندق في استقبال البعثة بمشروبات الاستقبال.
088f83a4-6103-49cf-a263-efa0aa7faf58
9872744e-de71-4345-b2ca-1ec497d6108f
كانت هذه تفاصيل خبر استقبال حار من الزمالك لبعثة الرجاء قبل إياب نهائي افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.